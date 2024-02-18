Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Воронежем
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Дежурные системы ПВО обнаружили и сбили беспилотник ВСУ самолетного типа в воздушном пространстве Воронежа. Соответствующее заявление накануне сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своих социальных сетях.
В своем посте он сообщил о том, что вечером субботы отечественные системы ПВО уничтожили вражеский БПЛА самолетного типа над Воронежем. Гусев также добавил, что последствия происшествия на земле пока уточняются.
Согласно предварительной информации, в результате инцидента нет пострадавших, оперативная ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.