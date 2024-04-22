СК объявил в розыск двух мужчин по делу об убийстве бизнесмена в Балашихе

Следователи в Подмосковье объявили в розыск двух мужчин по делу об убийстве бизнесмена в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, двое неизвестных действовали по предварительном сговору и выстрелили в предпринимателя из травматического пистолета, переделанного под боевое огнестрельное оружие. Преступление произошло на прошлой неделе.

Потерпевший скончался на месте. Следователи провели обыски, в ходе которых изъяли оружие, пули и гильзы. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.