Жители Наро-Фоминска переедут из аварийных и ветхих домов в новостройки по программе реновации Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«По расселению аварийного фонда мы нашим жителям будем предоставлять несколько площадок непосредственно, где они захотят жить, в зависимости от состава семьи и от потребностей членов семьи. Потому что очень многие привязаны к местам, где учатся дети, где они посещают какие-то другие образовательные учреждения и самое главное, есть места, где дети занимаются спортом. И в зависимости от этого мы подбираем те объекты, где было бы комфортно проживать гражданам», — отметила заместитель генерального директора компании-застройщика Надежда Луценко.

По программе 2026 года определены более 32 домов, которые будут расселяться в следующем году. Новое жилье будут вводить поэтапно. Параллельно на месте старых микрорайонов будут строить спортивные и детские площадки, велодорожки и благоустраивать территорию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.