В Подмосковье на региональном портале госуслуг появились новые возможности для индивидуальных предпринимателей, теперь они могут подать заявление на регистрацию коллективного договора или соглашения – раньше эта услуга была доступна только юридическим лицам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В электронную форму заявления внедрили автоматический расчет процента сотрудников, состоящих в профсоюзе. Специальная экспертная система в карточке услуги поможет подобрать нужные параметры для подачи заявки, добавили в ведомстве. Коллективный договор фиксирует условия труда, социальные гарантии и бонусы для сотрудников. Услугу предоставят в течение 11 дней.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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