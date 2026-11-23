В Химках продолжается строительство первой школы на 1,1 тыс. мест в ЖК «Большое Юрлово», работы проводит группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты продолжают выполнять черновую отделку помещений, благоустройство дворовой территории. В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 14 тыс. кв. м. В нем обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, творческие мастерские и помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога и медицинский блок с кабинетом врача и процедурной, актовый зал с эстрадой, два спортзала, информационно-библиотечный центр с медиатекой, зонами для изучения иностранных языков и центром детских инициатив.

На территории школы появятся футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для прыжков в длину и высоту, а также площадка для настольного тенниса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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