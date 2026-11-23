33-летняя американская певица Майли Сайрус вышла замуж за 28-летнего музыканта Макса Морандо и поделилась первыми снимками с торжества, передает Super.

На кадрах, опубликованных на ее личной странице в социальной сети, Майли запечатлена в свадебном платье с открытой спиной и длинным шлейфом. Рядом с ней стоит муж в черном костюме и галстуке.

Свадьба певицы и участника группы The Regrettes и Liily состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс в узком семейном кругу. Клятвы верности пара произнесла у бассейна под аркой, украшенной белыми цветами. Среди гостей были мать Майли — Тиш Сайрус и ее сестра Ноа.

Сайрус и Морандо вместе с конца 2021 года. Для певицы это второй брак: с 2020 года она находилась в разводе с актером Лиамом Хемсвортом.

Поклонники певицы активно обсуждают новость и поздравляют пару. Снимки со свадьбы уже собрали множество отметок «нравится».

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