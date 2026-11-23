Учитель информатики в МАОУ ОЦ «Старт» Евгения Дреева приобрела квартиру в Ленинском округе по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее в рабочем чате от директора школы. Теперь она уже отметила новоселье в новой квартире.

«Мы с мужем переехали в нашу квартиру, которая находится в ЖК «Пригород Лесное». При выборе были важны два момента: здесь живет моя родная сестра со своей семьей и для нас это большое счастье быть рядом с близкими, а также удобное расположение дома. До работы мне идти всего 5 минут, а до метро — 15 минут», — отметила Евгения.

Участниками программы могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.