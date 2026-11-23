Роберт Паттинсон официально стал новым Джеймсом Бондом, а поклонники уже начали искать в его старых фильмах и интервью знаки, которые якобы предсказывали эту роль, пишет Daily Mail. Некоторые совпадения действительно выглядят забавно — актер говорил о Бонде еще много лет назад.

Один из первых намеков фанаты нашли в «Гарри Поттере и Кубке огня». Паттинсон рассказывал, что ему было неловко держать волшебную палочку обычным способом, поэтому он обращался с ней как с пистолетом из боевика.

В первых «Сумерках» тоже неожиданно прозвучала фраза «Бонд. Джеймс Бонд» — прямо перед появлением героя Паттинсона в кадре.

Сам актер еще в 2010 году говорил, что хотел бы сыграть злодея в фильме о Бонде. А в 2012-м на вопрос о роли агента 007 ответил: «Да, определенно, но скорее лет через 20».

Предсказание оказалось почти точным. Спустя 14 лет 40-летнего Паттинсона утвердили на роль после экранных проб.

Актер назвал возможность сыграть Бонда «честью всей жизни» и признался, что эта роль стала для него осуществлением мечты.