В Подмосковье передать газораспределительные сети в собственность области можно по электронной заявке на региональном портале, цифровой услугой уже воспользовались более 300 раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн‑оформление повышает прозрачность процесса, экономит время заявителей и избавляет от необходимости лично обращаться в ведомства. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на регпортале, заполнить сведения о газовом имуществе и прикрепить необходимые документы. При положительном решении договор дарения поступит в личный кабинет пользователя в течение месяца. Для дополнительного удобства заявителей все приложенные к электронному заявлению документы проверит ИИ – это поможет избежать ошибок и лишних отказов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.