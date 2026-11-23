В Московской области можно подать электронную заявку на обслуживание или опломбировку счетчиков воды ресурсоснабжающими организациями на территории региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться онлайн-услугой могут не только жители, но и предприниматели, а также организации. Обращение в ресурсоснабжающую организацию отправляется через региональный портал. Услуга «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии» доступна в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Максимальный срок предоставления – 10 рабочих дней. Электронной услугой уже воспользовались более 6 тыс. раз.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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