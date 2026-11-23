В Истре ввели в эксплуатацию еще четыре дома в ЖК «Кембридж»
Еще четыре дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Кембридж» в Истре
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию еще четырех домов блокированной застройки в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре девелоперу ООО «Оптилэнд». Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
В общей сложности в проекте запланировано семь очередей строительства, малоэтажные сблокированные дома площадью 432,4 кв. м расположены в деревне Красный поселок. В комплексе есть детский сад, творческие мастерские, площадки для детей разных возрастов и зоны для тихого отдыха, бульвары с ландшафтным дизайном. Любителям спорта доступны футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, безопасная зона для бега и спортивной ходьбы, падел-клуб.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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