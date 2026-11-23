Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию еще четырех домов блокированной застройки в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре девелоперу ООО «Оптилэнд». Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В общей сложности в проекте запланировано семь очередей строительства, малоэтажные сблокированные дома площадью 432,4 кв. м расположены в деревне Красный поселок. В комплексе есть детский сад, творческие мастерские, площадки для детей разных возрастов и зоны для тихого отдыха, бульвары с ландшафтным дизайном. Любителям спорта доступны футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис, безопасная зона для бега и спортивной ходьбы, падел-клуб.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.