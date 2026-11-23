Почти 700 тыс. женщин в Великобритании пригласят принять участие в крупнейшем в мире исследовании искусственного интеллекта для выявления рака груди, пишет BBC. Ученые хотят проверить, сможет ли ИИ раньше замечать опухоли на маммограммах и при этом не приводить к лишним обследованиям.

Сейчас каждый снимок груди в британской системе здравоохранения проверяют два специалиста. В рамках исследования одного из них в некоторых случаях заменит ИИ, но окончательная проверка человеком все равно сохранится.

В исследовании примут участие женщины от 50 до 71 года, которые проходят обычный скрининг. Сам процесс маммографии для них не изменится.

Алгоритмы обучены на миллионах снимков и могут замечать небольшие изменения в тканях, которые сложно увидеть человеку.

Однако ученых интересует не только точность. Важно убедиться, что ИИ не будет слишком часто отправлять здоровых женщин на дополнительные проверки и находить изменения, которые никогда не причинили бы вреда.

Исследование пройдет примерно в 30 центрах и продлится около трех лет. Если технология покажет хорошие результаты, она может снизить нагрузку на врачей по всему миру и ускорить диагностику.