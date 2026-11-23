Перебои с интернетом в Новосибирской области — история не новая: массовые сбои здесь фиксировались и раньше, сообщил atas.info. Так, 17 и 20 ноября за сутки поступало свыше тысячи сообщений о неполадках. Нынешний всплеск жалоб стал очередным эпизодом в череде подобных инцидентов.

По данным издания, очередной сбой пришелся на понедельник, 23 ноября. Согласно статистике сервиса Detector404, за последние сутки в регионе зарегистрировано около 869 обращений, а графики нестабильности общей работы вышли в «красную» зону.

По данным издания, судя по сообщениям пользователей, проблемы касаются в первую очередь мобильного интернета: люди жалуются на нестабильную связь, невозможность загрузить сайты и сбои в приложениях. Структура жалоб выглядит так: почти две трети приходятся на общие сбои и невозможность открыть местные веб-страницы, еще 23% — на некорректную работу мобильных приложений.

Что касается домашнего проводного интернета, в большинстве случаев он продолжает работать стабильно, отмечено в статье. Правда, в отдельных локациях у абонентов остаются доступны только ресурсы из «белых списков».

Ранее сообщалось, что в Реутове школа № 10 мигала как световая инсталляция из‑за сбоя.