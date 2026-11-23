С начала 2026 года в Подмосковье подали свыше 1,5 тыс. заявлений на согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Строительство», ею могут воспользоваться физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые нуждаются в согласовании строительства в пределах границ зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.