Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказался о Сергее Овчинникове, временно назначенным на должность главного тренера в «Локомотиве». По его мнению, отсутствие опыта работы с первой командой не станет помехой для специалиста.

В 15-м туре РПЛ «Локомотив» под руководством Овчинникова обыграл «Родину» (1:0) и покинул зону вылета.

Радимов призвал не мыслить штампами и привел пример Олега Кузьмина, который, не имея опыта работы главным тренером, выдал победную серию с «Рубином».

«Овчинников работал в РФС, где учил специалистов методике и прочему. У него есть харизма. Если его даже Комличенко боится и бегает. Для меня это правильная история — назначили человека, который знает «Локомотив», — сказал Радимов.

56-летний Сергей Овчинников — бывший вратарь «Локомотива» и сборной России. Во время игровой карьеры у него было прозвище Босс. В последнее время Овчинников возглавлял академию железнодорожников.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин рассказал о реакции игроков «Локомотива» на победу в матче с «Родиной».