Радимов считает, что харизма Овчинникова поможет «Локомотиву»
Радимов о тренере Овчинникове: «У него харизма. Его даже Комличенко боится»
Фото: [Сергей Овчинников и Николай Комличенко/ФК «Локомотив»]
Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказался о Сергее Овчинникове, временно назначенным на должность главного тренера в «Локомотиве». По его мнению, отсутствие опыта работы с первой командой не станет помехой для специалиста.
В 15-м туре РПЛ «Локомотив» под руководством Овчинникова обыграл «Родину» (1:0) и покинул зону вылета.
Радимов призвал не мыслить штампами и привел пример Олега Кузьмина, который, не имея опыта работы главным тренером, выдал победную серию с «Рубином».
«Овчинников работал в РФС, где учил специалистов методике и прочему. У него есть харизма. Если его даже Комличенко боится и бегает. Для меня это правильная история — назначили человека, который знает «Локомотив», — сказал Радимов.
56-летний Сергей Овчинников — бывший вратарь «Локомотива» и сборной России. Во время игровой карьеры у него было прозвище Босс. В последнее время Овчинников возглавлял академию железнодорожников.
Ранее комментатор Дмитрий Шнякин рассказал о реакции игроков «Локомотива» на победу в матче с «Родиной».