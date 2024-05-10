Склад с лакокрасочными материалами загорелся ночью в Реутове

Крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами и автозапчастями в подмосковном Реутове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в нежилом здании на улице Мира поступили спасателям около двух часов ночи. Пожару присвоили второй ранг сложности. Огонь распространился на площади двести квадратных метров.

К тушению привлекали восемьдесят пять человек и двадцать пять единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались тридцать человек. На ликвидацию последствий возгорания потребовалось более трех часов.

«Наблюдалось горение внутри склада, сильное задымление, была угроза распространения (огня. — прим. ред.). <…> Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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