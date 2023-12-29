Следователи прекратили уголовное дело в отношении блогера Лерчек за неуплату налогов

В то же время другое дело, которое возбудили из-за отмывания денег, по-прежнему ведется.

Ранее Валерию Чекалину, более известную в блогосфере как Лерчек, вместе с ее мужем обвиняли в неуплате налогов. Она сумела погасить свои долги перед налоговой, переведя этой финансовой службе порядка 505 миллионов рублей. После этого в ее отношении сняли какие-либо ограничения, а также закрыли одно из уголовных дел.

«Дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее супруга, продолжается», - заявили по этому поводу представители правоохранительных органов.

Их слова привело ТАСС. Лерчек обвиняли в том, что она вместе с мужем проводила как индивидуальный предприниматель всю свою финансовую отчетность по упрощенной схеме. За счет этого она платила гораздо меньшие налоги со своей прибыли.