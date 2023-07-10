Следовавший из Коломны экспресс задержался более чем на полчаса из-за недомогания пассажира

Утренний экспресс, следовавший из Коломны до Казанского вокзала в Москве, задержался в пути более чем на полчаса из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщил ТАСС .

По информации агентства, состав сделал незапланированную остановку на станции «Быково» в Раменском районе, чтобы дождаться скорой помощи. Об этом пассажиров несколько раз предупредил по громкой связи машинист экспресса.

Другие подробности происшествия не приводятся. Известно, что в 08:33 поезд продолжил движение.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли мужчине выбраться из автомобиля, который перевернулся в результате ДТП в Коломне.