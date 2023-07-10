Следовавший из Коломны экспресс задержался более чем на полчаса из-за недомогания пассажира
ТАСС: в Подмосковье более чем на полчаса задержался экспресс из-за самочувствия пассажира
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Утренний экспресс, следовавший из Коломны до Казанского вокзала в Москве, задержался в пути более чем на полчаса из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщил ТАСС.
По информации агентства, состав сделал незапланированную остановку на станции «Быково» в Раменском районе, чтобы дождаться скорой помощи. Об этом пассажиров несколько раз предупредил по громкой связи машинист экспресса.
Другие подробности происшествия не приводятся. Известно, что в 08:33 поезд продолжил движение.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли мужчине выбраться из автомобиля, который перевернулся в результате ДТП в Коломне.