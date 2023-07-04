Подмосковные спасатели вытащили мужчину из перевернувшегося после ДТП автомобиля

Работники «Мособлпожспаса» помогли мужчине выбраться из автомобиля, который перевернулся из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась в Коломне на автодороге Озеры — Зарайск. В результате дорожно-транспортного происшествия иномарка слетела с трассы на обочину и опрокинулась на бок. Водитель оказался заблокирован внутри, а его ноги зажаты искореженными конструкциями.

Мимо места ДТП проезжали огнеборцы 319-й пожарно-спасательной части — командир отделения Василий Котелевцев и пожарный Александр Кудрявцев возвращались после дежурства. Заметив перевернутый автомобиль, они вызвали на место коллег из 206-й части и скорую помощь.

Как рассказал замначальника территориального управления № 12 Сергей Резкин, спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы не произошло возгорание топлива, а также оказали пострадавшему первую помощь.

Затем мужчину извлекли из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и перенесли на носилках в машину скорой помощи.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры в Сергиевом Посаде 47-летнего мужчину с признаками инсульта.