То, что украинские власти собрались строить укрепленные позиции от Донбасса до запада страны, является окончательным отказом от наступательных действий.

Ранее украинский лидер заявил, что ВСУ построит линию опорных пунктов и укреплений фактически через территорию всего государства. Это высказывание оценил известный аналитик Игорь Коротченко. Он назвал его фактическим признанием провала всего летнего контрнаступления и свидетельством того, что российские войска сумели обнулить все усилия Киева.

«Противник понёс существенные потери в живой силе и технике, западные военные поставки были также нивелированы в ходе боевых действий», - указал он достигнутые ВС РФ результаты.

Его слова привели РИА Новости. Коротченко отметил огромные сложности при изготовлении Украиной сплошной оборонительной полосы. Для этого нужно много ресурсов, вдобавок большое количество времени, поскольку даже при избытке средств подобная задача не осуществляется за пару недель. Теперь все зависит от того, насколько Зеленский сможет реализовать поставленную задачу.