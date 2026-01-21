«Сложилось как карточный домик»: видео обрушения ТЦ в Новосибирске шокировало сеть

В сеть попало видео момента обрушения двухэтажного торгового центра на улице Наумова в Новосибирске. Кадры, ставшие вирусными, показывают, как под критической нагрузкой от выпавшего снега здание разрушилось буквально за несколько секунд. Сейчас спасатели продолжают поиски мужчины, который, по данным, остается под завалами.

Как ранее сообщалось, под обломками крыши и второго этажа, где располагались магазины, уже была найдена и спасена одна женщина. Новые подробности, обнародованные в Telegram-каналах, указывают на то, что проблемы в здании могли назревать давно. По информации издания, покупатели регулярно жаловались на то, что внутри торгового центра было тесно, что может косвенно указывать на вопросы планировки и возможной перегрузки помещений.

Публикация видеозаписи момента трагедии привлекла огромное внимание к инциденту, вызвав шквал обсуждений о безопасности строительства, своевременности уборки снега и работе контролирующих органов. Работа экстренных служб на месте обрушения продолжается в круглосуточном режиме.