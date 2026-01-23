Смерть в супермаркете привела к цепной реакции: как полиция проверяет «Перекрестки» по всему Петербургу

После гибели покупателя в торговом центре «Сити Молл» правоохранительные органы Санкт-Петербурга начали масштабную проверку сети супермаркетов «Перекресток». Как сообщает « Фонтанка », 23 января проверки продолжаются и затронули уже несколько крупных торговых центров города.

По данным издания, магазин «Перекресток» в ТЦ «Балтийский» в районе станции метро «Горный институт» был закрыт для посетителей, на месте работали сотрудники полиции. Однако проверочные мероприятия не ограничились одной точкой. Как стало известно, полиция провела визиты в сетевые супермаркеты под управлением X5 Retail Group, расположенные в торговых центрах «Академ-Парк», «Родео Драйв», «Пять озер» и «Порт Находка». Не обошли вниманием и сам «Сити Молл», где произошла трагедия.

Напомним, инцидент, ставший причиной проверок, произошел 21 января в ТРК на Коломяжском проспекте. Охрана «Перекрестка» заподозрила 24-летнего Дмитрия в краже и попыталась его задержать. По данным следствия, в ходе конфликта молодой человек применил аэрозольное устройство (по сведениям охранного предприятия, он несколько раз выстрелил из пистолета), после чего его повалили на пол и удерживали.

Мужчина потерял сознание и позже скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К вечеру 22 января проверки коснулись и логистического объекта X5, откуда в отделы полиции были доставлены десятки иностранных граждан.