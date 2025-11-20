Соседка рассказала шокирующие подробности о задержанном в Подмосковье маньяке

Дом мужчины, подозреваемого в серии тяжких преступлений против женщин, расположен на территории одного из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Подмосковье. Как выяснилось, правоохранительные органы начали интересоваться его деятельностью еще в конце октября.

Одна из местных жительниц, Динара, в беседе с корреспондентом msk1.ru сообщила, что полицейские тогда посещали товарищество и собирали показания. По ее словам, у соседей не было поводов для подозрений.

«Казалось, обычный садовод, ребенок-школьник у него есть», — рассказала женщина.

При этом она отметила: «Как я понимаю, девушки оказывали ему какие-то услуги. О том, удерживал он их или нет, я не в курсе. Его участок находится далеко от управления СНТ, поэтому мы даже не были в курсе». По информации собеседницы издания, жители товарищества напуганы произошедшим.

Напомним, 46-летний подозреваемый был задержан в Богородском. Ему инкриминируют убийство двух девушек, склонение к употреблению наркотиков еще двух, а также изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, жертвой которых, по данным следствия, стала в том числе его супруга.

Ранее сообщалось, что ангарский маньяк предстанет перед судом по новому делу об убийстве.