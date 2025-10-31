«Задушил с помощью веревки»: следствие раскрыло новые преступления ангарского маньяка

В Иркутской области завели новое уголовное дело в отношении Михаила Попкова, более известно как ангарский маньяк, передает «Лента.ру». Он уже отбывает пожизненное заключение.

По информации правоохранителей, преступление, о котором идет речь, связано с обнаружением тел двух женщин в 2008 году.

Следователям удалось установить причастность Попкова к этим расправам благодаря идентичности почерка совершения преступления.

Согласно материалам дела, в августе 2008 года Попков встретил двух 27-летних женщин, которые, по его мнению, находились в состоянии наркотического опьянения.

Преступник по очереди усадил обеих жертв в свой автомобиль, после чего задушил их с помощью веревки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Попков объяснял, что из-за большого количества совершенных убийств не может вспомнить все эпизоды преступлений. Это не первое дополнительное уголовное дело, возбужденное против маньяка после вынесения решения о пожизненном заключении.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском лесу нашли обезглавленный труп женщины.