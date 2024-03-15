Сотрудники подмосковного главка МЧС переведены на усиленный режим службы на время выборов

ГУ МЧС России по Московской области на время президентских выборов переведено на усиленный режим службы, сообщил руководитель регионального главка Александр Медведев.

Он напомнил, что сотрудники МЧС провели с членами избиркомов, а также работниками администраций и других объектов, которые задействованы в проведении голосования, противопожарные инструктажи.

На базе главка развернут штаб по контролю за обстановкой. На всех участках организовано дежурство спасателей. Всего задействовано свыше трех тысяч сотрудников МЧС.

«Дополнительно наши реагирующие подразделения пожарно-спасательной части и отряды отработали все документы по планированию своих действий в случае возможных чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Александр Медведев.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. В Подмосковье сегодня в восемь часов утра открылись почти четыре тысячи избирательных участков. Жители региона также голосуют при помощи ДЭГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что на всех избирательных участках должны быть обеспечены легитимность и порядок.