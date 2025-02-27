Сотрудница крупного японского банка украла $440 тыс. из ячеек

Согласно заявлению финансовой организации, работница филиала банка в районе Хироо, расположенном в центре Токио, в период с января 2016 по июнь 2019 года незаконно использовала дубликаты ключей для совершения кражи. Похищенные средства она расходовала на приобретение одежды и туристические поездки.

Факт нарушения был выявлен в августе 2019 года, после чего руководство банка обратилось в правоохранительные органы, а сотрудница была уволена. Банк в полном объеме компенсировал убытки пострадавшим клиентам. В феврале 2021 года Mizuho Bank объявил об аресте своей бывшей сотрудницы.

Информация об этом деле стала доступна общественности только в 2025 году, после скандала с хищением из банковских ячеек в другом крупном японском банке — Mitsubishi UFJ. Там сотрудница, накопившая долги из-за валютных операций и ставок на скачках, украла из ячеек 20 кг золота и другие ценности на сумму около 1 млрд иен (примерно $6,3 млн).

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