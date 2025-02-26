В АТР ответили на новости о рекордно низких ценах на билеты в Токио из Москвы
Эксперт Мурадян опроверг резкое падение цен на авиабилеты из России в Японию
Фото: [Медиасток.рф]
Ряд каналов в Telegram заявил о рекордном падении цен на авиабилеты из Москвы до Токио. Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ по выездному туризму Артур Мурадян ответил в беседе с gazetametro.ru, действительно ли Страна восходящего Солнца стала доступнее для россиян.
Россияне устремились в Японию после новостей о снижении цен и упрощении правил пребывания для туристов. Однако эксперт Мурадян отметил, что ситуация неоднозначная. Он не исключил, что туристическую привлекательность и продажи пытаются повысить с помощью таких искусственных мер.
«Это, безусловно, маркетинговая акция, реальная стоимость билетов в Японию по-прежнему остаётся в диапазоне от 40 до 80 тысяч рублей. Плюс не стоит забывать о том, что на майские праздники цены становятся существенно выше в связи с увеличением потока туристов из Китая в Японию», — пояснил эксперт.
Кроме того, ситуацию с искусственным инфоповодом можно объяснить тем, что Китай также нарастил количество рейсов. По словам эксперта, конкуренция Японии и Китая будет расти, а значит, что туристам рано или поздно это действительно будет на руку.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии туристов накрыла снежная лавина.