Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Орехово-Зуево

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании на улице Стачки 1885 года в Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне около одиннадцати часов вечера. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи «квадратов».

Пожару присвоили второй ранг сложности. Ликвидация открытого горения была объявлена в 01:15. К тушению привлечены больше пятидесяти человек и почти двадцать единиц техники.

Известно об одном пострадавшем. Как ранее уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, получивший ожоги был доставлен в больницу.