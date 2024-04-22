Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево
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В результате пожара на производстве металлообработки в Орехово-Зуево пострадал один человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Пожар в здании на улице Стачки 1885 года начался накануне поздно вечером. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.
Пострадавшего, уточнили в надзорном ведомстве, с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.
Установление всех причин произошедшего взяла на контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся завод по переработке мусора.