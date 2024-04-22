Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево

В результате пожара на производстве металлообработки в Орехово-Зуево пострадал один человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пожар в здании на улице Стачки 1885 года начался накануне поздно вечером. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.

Пострадавшего, уточнили в надзорном ведомстве, с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.

Установление всех причин произошедшего взяла на контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся завод по переработке мусора.