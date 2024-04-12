Спасатели всю ночь тушили пожар в нежилом здании в Ленинском округе

В нежилом здании в Ленинском округе произошло возгорание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о пожаре в деревне Андреевское поступили накануне около одиннадцати часов вечера. После полуночи была объявлена локализация, еще спустя чуть больше часа — ликвидация открытого горения.

Полностью пожар потушили утром в 08:25, уточнили в ведомстве. К ликвидации возгорания привлекали тридцать шесть человек и двенадцать единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в частном доме в Воскресенске. Погибли шесть человек — четверо детей и их родители. Возбуждено уголовное дело.