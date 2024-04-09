СК опубликовал видео с места пожара в Воскресенске, где погибли четверо детей и их родители

Главное следственное управление СК России по Московской области опубликовало видео с места страшного пожара в Воскресенске, где погибли шесть человек.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты, они проводят осмотр сгоревшего дома и участка, добавили в ведомстве.

Как уточнил Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин, слова которого приводит пресс-служба прокуратуры Московской области, в результате пожара погибли четверо детей и их родители. Еще двоих детей удалось спасти, они сейчас находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.