СК опубликовал видео с места пожара в Воскресенске, где погибли четверо детей и их родители
Фото: [Управление СК России по Московской области]
Главное следственное управление СК России по Московской области опубликовало видео с места страшного пожара в Воскресенске, где погибли шесть человек.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты, они проводят осмотр сгоревшего дома и участка, добавили в ведомстве.
Как уточнил Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин, слова которого приводит пресс-служба прокуратуры Московской области, в результате пожара погибли четверо детей и их родители. Еще двоих детей удалось спасти, они сейчас находятся в больнице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.