Сразу семь российских аэропортов приостановили свою работу

В семи городах России Росавиация была вынуждена наложить ограничение на полеты воздушных судов. Работа семи аэропортов была приостановлена. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Представитель Росавиации».

Полеты были прекращены 15 февраля, в субботу, рано утром из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров и экипажей в воздухе. Ограничения коснулись аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — было указано в микроблоге.

Чуть позже стали появляться данные о постепенной отмене ограничений. Так сначала были сняты все ограничения на полеты над Волгоградской областью, а затем и над Саратовской. Это произошло после отражения атак ВСУ с помощью беспилотников на эти регионы.

Ранее также сообщалось об успешном отражении атаки украинских БПЛА на Ростовскую область. Дежурные средства ПВО сбили неприятельские дроны над самим Ростовом, а также над Чертковским и Шолоховским районами.