Силы ПВО отразили атаку дронов на Ростовскую область

В ночь на 15 февраля ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, атаковали Ростовскую область.

Система ПВО успешно отразила воздушную атаку на регион, уничтожив дроны в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, в результате атаки дронов никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.

Ростовская область уже не первый раз подвергается атаке противника. Так, в ночь на 13 февраля системы ПВО успешно отразили воздушное нападение на Ростовскую область, уничтожив дрон в Чертковском районе.

ВСУ совершает атаки и на другие региона. Так, массированному удару в ночь на 13 февраля подверглась Липецкая область.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО ликвидировали за ночь 40 украинских БПЛА над Россией.