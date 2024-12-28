Силы ПВО сбили за ночь 56 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ

Российская ПВО на протяжении ночи на субботу, 28 декабря, нейтрализовала 56 украинских дронов над тремя регионами страны. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на информацию, полученную от Министерства обороны РФ. По ней ВСУ в ночь на 28 декабря ВСУ пытались наносить террористические удары по российской территории в ряде мест. Дежурные средства ПВО были начеку и отбили попытки налетов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.

Итого 11 беспилотников было уничтожено над Белгородской областью, еще 17 перехватили над Ростовской областью. Больше всего было нейтрализовано БПЛА над территорией Воронежской области: ПВО сбила в этом регионе 28 БПЛА.

Ранее этой ночью губернатор Воронежской области Гусев говорил о налетах на вверенный ему регион. Он заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника была повреждена контактная сеть на железной дороге. Это привело к задержке движения поездов на данном участке.