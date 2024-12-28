Гусев: дрон ВСУ оборвал контактную сеть, поезда следуют с задержкой в Воронежской области
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Под Воронежем за сегодняшнюю ночь средствами ПВО было ликвидировано в небе более 10 украинских дронов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как сообщил глава региона, в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата была повреждена контактная сеть на железной дороге. Это уже привело к задержке движения поездов на данном участке.
«Задержка поездов ожидается в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА», — сообщил Гусев.
Сейчас на месте попадания вражеского беспилотника в контактную сеть работают оперативные службы. Информации о пострадавших не приводится.