Гусев: дрон ВСУ оборвал контактную сеть, поезда следуют с задержкой в Воронежской области

Под Воронежем за сегодняшнюю ночь средствами ПВО было ликвидировано в небе более 10 украинских дронов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как сообщил глава региона, в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата была повреждена контактная сеть на железной дороге. Это уже привело к задержке движения поездов на данном участке.

«Задержка поездов ожидается в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА», — сообщил Гусев.

Сейчас на месте попадания вражеского беспилотника в контактную сеть работают оперативные службы. Информации о пострадавших не приводится.