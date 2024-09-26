Стали известны подробности смерти женщины на стадионе в Подольске
На стадионе в Подольске умерла 40-летяя женщина
Фото: [медиасток.рф]
На стадионе возле школы № 34 в Подольске скончалась женщина, а не ученица, кроме того, спортивный объект не относится к образовательному учреждению, сообщает Regions.
Директор школы Инна Горкавая рассказала изданию, что стадион, где произошла трагедия, является общедоступным.
По данным СМИ, женщина, которая занималась спортом на данной площадке, в какой-то момент упала замертво. Других подробностей происшествия пока не приводится.