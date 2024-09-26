Стали известны подробности смерти женщины на стадионе в Подольске

На стадионе в Подольске умерла 40-летяя женщина

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

На стадионе возле школы № 34 в Подольске скончалась женщина, а не ученица, кроме того, спортивный объект не относится к образовательному учреждению, сообщает Regions.

Директор школы Инна Горкавая рассказала изданию, что стадион, где произошла трагедия, является общедоступным.

По данным СМИ, женщина, которая занималась спортом на данной площадке, в какой-то момент упала замертво. Других подробностей происшествия пока не приводится.

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