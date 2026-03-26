«Стальное небо над пятью регионами». За три часа средства ПВО уничтожили 30 дронов

В течение трех часов — с 18:00 до 21:00 — дежурные расчеты перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнили в ведомстве, сбитые дроны были обнаружены над территориями пяти российских регионов: Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей.

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил интернет-портал «Военное обозрение». Казалось бы, в нынешних обстоятельствах эта ситуация не является чем-то необычным, однако харьковчане оказались в шоке: при падении дрон выпустил парашют и начал плавно снижаться на землю. это штатная особенность некоторых моделей российских разведывательных БПЛА — приземляться с помощью парашюта.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 26 марта силы ПВО уничтожили над Ленобластью более 20 дронов ВСУ.