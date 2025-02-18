В ДНР сейчас происходит окружение украинских войск, и этот котел может оказаться одним из самых крупнейших для ВСУ за все последние три года. Такое допущение сделал телеграм-канал Mash.

Под Константинополем, который находится в Донецкой Народной Республике, сейчас происходит окружение сразу четырех украинских батальонов. Село Андреевка, которое находится севернее этого населенного пункта, уже практически освобождено. Сейчас идут бои за контроль над западной частью автотрассы, ведущей из Константинополя. В случае успеха частям ВСУ будет отрезан путь к отступлению и пополнению свежими войсками и боеприпасами.

«Когда ВС РФ полностью окружат украинские формирования, это станет одним из крупнейших «котлов» за три года спецоперации», — указал микроблог.

По имеющимся данным, в самом Константинополе находится порядка четырех батальонов из различных бригад. В случае окружения в кольце окажется около 2 тыс. бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что над Воронежской и Белгородской областями было перехвачено пять украинских БПЛА за ночь. Украинские войска пытались нанести террористические удары, но дежурные средства ПВО оперативно купировали все угрозы.