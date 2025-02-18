Система ПВО за ночь перехватила пять дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями

В ночь на 18 февраля ВСУ пытались наносить удары по российским регионам. ПВО ВС РФ успешно противостояла угрозам: над двумя областями РФ было перехвачено пять беспилотников неприятеля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Дежурные средства ПВО на протяжении последней ночи перехватывали вражеские БПЛА над Воронежской и Белгородской областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

В Воронежской области было нейтрализовано четыре вражеских беспилотника, в Белгородской области был сбит еще один дрон.

Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля и в ночь на 18 февраля произошла массированная атака на населенные пункты Краснодарского края. В двух районах Кубани повреждения получило 51 здание, одна мирная жительница получила ранение. Местные власти занялись оказанием помощи людям, чьи дома пострадали от налетов.