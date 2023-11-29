Сценаристу «Купчино» Калашову грозит тюремный срок за дискредитацию Вооруженных Сил РФ
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Сценаристу сериала про работу участкового «Купчино» Вадиму Калашову грозит тюремный срок до пяти лет колонии за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело за публикации в соцсетях, где он высказывался против спецоперации и оскорблял ее участников.
Уточняется, что ранее 42-летний сценарист уже не раз привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии.