Студентка медколледжа потеряла сознание в Дагестане на занятии

В Дербенте в Дагестане учащаяся медицинского колледжа внезапно потеряла сознание прямо во время учебного занятия. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Gor.

Во время урока физической культуры девушке стало дурно. Она упала, ударившись лицом. Спасти ее не удалось. После трагического инцидента инициировано расследование. Целью проверки является установление наличия у студентки каких-либо ранее не выявленных проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Приморье скончался подросток, потерявший сознание на улице.