Студентка медколледжа потеряла сознание в Дагестане на занятии
В Дагестане студентка-медик потеряла сознание на уроке физкультуры и не выжила
Фото: [Медиасток.рф]
В Дербенте в Дагестане учащаяся медицинского колледжа внезапно потеряла сознание прямо во время учебного занятия. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Gor.
Во время урока физической культуры девушке стало дурно. Она упала, ударившись лицом. Спасти ее не удалось. После трагического инцидента инициировано расследование. Целью проверки является установление наличия у студентки каких-либо ранее не выявленных проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что в Приморье скончался подросток, потерявший сознание на улице.