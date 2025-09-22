Студентка медколледжа потеряла сознание в Дагестане на занятии

Фото: [Медиасток.рф]

В Дербенте в Дагестане учащаяся медицинского колледжа внезапно потеряла сознание прямо во время учебного занятия. Об этом сообщила  «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash Gor.

Во время урока физической культуры девушке стало дурно. Она упала, ударившись лицом. Спасти ее не удалось. После трагического инцидента инициировано расследование. Целью проверки является установление наличия у студентки каких-либо ранее не выявленных проблем со здоровьем.

