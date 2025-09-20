Остановка, где остановилась жизнь: что случилось с подростком в Спасске-Дальнем?

В городе Спасск-Дальний Приморского края произошла трагическая гибель 16-летнего юноши. Инцидент случился вечером 19 сентября вблизи автобусной остановки, где подросток внезапно потерял сознание.

Свидетелями происшествия стали прохожие, которые незамедлительно попытались оказать первую помощь. Они проводили непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких в попытке спасти жизнь молодого человека. К сожалению, все усилия не увенчались успехом — до прибытия бригады экстренной медицинской помощи ребенок скончался.

Прокуратура Приморского края взяла на особый контроль расследование обстоятельств случившегося. Надзорный орган займется тщательным выяснением всех деталей произошедшего и установлением точной причины смерти подростка.

