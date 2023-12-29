Суд арестовал обвиняемого в похищении и убийстве пенсионерки в Подмосковье

Суд в Подмосковье заключил под стражу 72-летнего местного жителя, который обвиняется в похищении и убийстве 70-летней женщины из Москвы, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Пенсионерка пропала 23 декабря по пути на свою дачу в Кашире. Туда она отправилась на электричке из Москвы. В дороге женщина позвонила своей дочери и сообщила, что неизвестный ударил ее по голове и затолкал в машину. С тех пор потерпевшая больше не выходила на связь, ее телефон стал недоступен.

Оперативники установили по камерам видеонаблюдения маршрут женщины, а также автомобили, которые ехали в этом же направлении. Собственника каждой машины проверили. Подозрение у сотрудников полиции вызвал пенсионер из деревни Топканово. В багажнике его авто обнаружили кровь, которая, по заключениям экспертов, принадлежит пропавшей.

В настоящее время продолжаются поиски тела потерпевшей. Ход и результаты расследования дела взяла на контроль Каширская городская прокуратура.