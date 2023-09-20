Суд Приморья вынес вердикт виновному в вооруженном нападении на фельдшера скорой помощи

Преступление было совершено больше двух лет назад. Бригада медиков приехала на вызов к женщине, супруге обвиняемого. Пьяный мужчина выражал свое недовольство тем, как оказывается помощь, а затем схватил нож и напал на медработника. Он попытался ударить фельдшера ножом в живот. Тот успел заслониться от клинка медицинским ящиком.

«Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан не заслуживающим снисхождения», - заявили о результатах суда в прокуратуре Приморского края.

Об этом сообщило ТАСС. Приговор суда гласил, что дебоширу предстоит последующие 8,5 лет провести в колонии строгого режима.