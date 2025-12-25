Суд в ДНР осудил мать и сына за совершение диверсии на железной дороге

Фигуранты были осуждены по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ, применяемого на территории республики. Среди них — диверсия, пособничество и покушение на диверсию, участие в террористическом сообществе, а также незаконные операции со взрывчатыми веществами и устройствами. Как установило следствие, мужчина еще в 2018 году вступил в террористическое сообщество, созданное для ведения подрывной деятельности. В декабре того же года он установил и привел в действие взрывное устройство на опоре высоковольтной линии электропередачи. Позже он получил новую партию взрывчатки, часть которой спрятал в тайнике, а часть — в доме своей матери. Именно по ее совету он отправился на определенный железнодорожный перегон, где изготовил самодельное взрывное устройство. 30 декабря злоумышленник осуществил подрыв железнодорожного полотна, в результате чего участок пути был выведен из строя. Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил сыну наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его матери, признанной соучастницей преступлений, был вынесен приговор — 10 лет лишения свободы.