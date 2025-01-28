Супругов, которые истязали дочь раскаленным металлом, заключили под стражу в Лобне

В Лобне заключили под стражу супругов, которые истязали свою дочь раскаленным железом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью.

Как напомнили в ведомстве, девочку в семье иностранцев на протяжении года избивали и истязали раскаленным металлом. В результате ребенок 2012 года рождения получил множественные ожоги на различных частях тела.

На родителей девочки завели уголовное дело об истязании несовершеннолетнего лица с особой жестокостью, совершенном группой лиц. В ходе допроса супруги не признали вину и заявили, что дочь сама причинила себе травмы.

В рамках расследования проведут судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.