Свалка загорелась на площади 900 квадратных метров в Подмосковье

Крупный пожар произошел на свалке в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области сообщил ТАСС .

Уточняется, что речь идет о свалке на двадцать шестом километре Каширского шоссе. Там горит мусор. Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания.

Других подробностей происшествия не приводится. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в подмосковных Люберцах чуть заживо не сгорела девятилетняя девочка.