В Люберцах ребенок остался дома один и чуть не сгорел заживо при пожаре

Девятилетняя девочка чуть не погибла при пожаре в квартире в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, все произошло в минувшую субботу. Ребенок остался дома один. Причиной возгорания стало то, что во время приготовления еды на газовую конфорку попало немного растительного масла. Произошла вспышка, огонь быстро распространился по кухне.

Трагедии удалось избежать только благодаря неравнодушным прохожим и тому, что квартира находилась на первом этаже. Очевидцы эвакуировали девочку из горящего жилища через балкон и вызвали пожарных.

Ранее сообщалось, что в страшном пожаре в частном доме в Воскресенске погибла семья — четверо детей и их родители.