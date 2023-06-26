Свыше 10 тысяч СМС направили жители Подмосковья в Систему-112 с начала года

Более десяти тысяч СМС-сообщений приняли операторы подмосковной Системы-112 в этом году. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

В ведомстве отметили, что возможность вызвать экстренные службы с помощью СМС-сообщений, в первую очередь, предназначена для людей, имеющих нарушения слуха и речи.

Операторы в этом случае будут задавать уточняющие вопросы при помощи ответного СМС. Заявитель же в тексте сообщения должен указать причину обращения, фамилию, имя и отчество, время и место происшествия и данных о тех, кому требуется помощь.

Отмечается, что всего за восемь лет работы единого номера спасения в Московской области на него поступило около шестисот тысяч СМС-обращений.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил в ЦУР Подмосковья работу системы оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров.