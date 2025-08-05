Свыше 130 человек задержали полицейские в Рязани в ходе рейдов за два дня

В минувшие пятницу и субботу в Рязани состоялся масштабный комплекс мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного законодательства и пресечение правонарушений. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В ходе профилактических рейдов сотрудники полиции доставили в отделения свыше 130 человек. Среди задержанных оказались 10 человек, причастных к мелкому хулиганству в центре города, шесть граждан, нарушивших запрет на распитие алкоголя в общественных местах, а также один человек, находившийся в федеральном розыске. Особое внимание было уделено охране порядка на массовых мероприятиях, включая празднование Дня ВДВ на стадионе «Спартак» с участием около пяти тысяч человек и фестиваль «Атмосфера» в селе Ижевское, собравший примерно две тысячи гостей. Значительная часть работы была сосредоточена на выявлении нарушений миграционного законодательства: в самой Рязани пресечено 18 таких случаев, а в шести районах области (Рязанском, Касимовском, Рыбновском, Захаровском, Скопинском и Спасском) – еще 14.

Проведенные рейды привели к значительному количеству административных задержаний и выявлению серии нарушений, преимущественно связанных с общественным порядком и миграционными правилами. При этом крупные публичные события в городе и области прошли без единого инцидента, нарушающего общественный покой.

Успешное проведение выходных без происшествий на массовых мероприятиях и выявленные нарушения подчеркивают необходимость продолжения подобной работы. Рязанская полиция заявила о планах и дальше организовывать профилактические рейды для обеспечения безопасности граждан и стабильного правопорядка на территории региона.

Ранее сообщалось, что в столице спецназ Росгвардии задержал 300 нарушителей миграционного закона.